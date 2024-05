(Di mercoledì 1 maggio 2024) In un momento in cui il futuro diè di strettissima attualità, si è creata una situazione quantomeno originale a margine della...

Thiago Motta , in scadenza di contratto con il Bologna, potrebbe cambiare aria a fine stagione. Non lo cerca, però, soltanto il Milan . Il punto Leggi su (pianetamilan)

Thiago Motta, recentemente accostato al Milan per la panchina, ha avuto un Fitto colloquio con Ignazio Abate . Ecco il Video a riguardo Leggi su (pianetamilan)

milan, occhio in Primavera: colloquio Abate-Thiago motta - In un momento in cui il futuro di Thiago motta è di strettissima attualità, si è creata una situazione quantomeno originale a margine della sfida fra milan e.

Leggi su (calciomercato)

Thiago motta milan, timido tentativo rossonero: cosa sta succedendo in queste ore - Il milan è pronto a tornare alla carica per Thiago motta. Nonostante ci sia la consapevolezza che la Juventus è molto avanti e ha di fatto le mani sul tecnico del Bologna, i rossoneri hanno intenzione ...

Leggi su (milannews24)

Pedullà: 'La Juve aveva deciso indipendentemente dai risultati di cambiare allenatore' - Il giornalista ha poi aggiunto: 'Non ci sono margini di manovra perché Thiago motta possa finire in orbita milan' ...

Leggi su (it.blastingnews)