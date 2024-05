Benevento 5 - si guarda già al futuro | rinnovo fino al 2026 per un protagonista della promozione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMandato in archivio il torneo di serie A2 Èlite, chiuso con lo straordinario approdo in serie A, per il5 è già tempo dire al. Il primo tasselloprossima stagione, che vedrà i sanniti al via del massimo torneo nazionale di calcio a 5, è la riconferma sulla panchina di mister Andrea Centonze, che ha rinnovato il suo contrattoal giugno. Ad annunciarlo è stato lo stesso sodalizio del presidente Pellegrino Di Fede, che non ha perso un attimo blindando un tecnico entrato subito in simbiosi con tutto l’ambiente giallorosso. Arrivato la scorsa estate nel Sannio dopo l’improvvisa partenza per motivi personali di mister Lorenzo Nitti, il tecnico dei beneventani ha fatto centro al primo colpo vincendo con un turno ...