Concertone primo maggio parte in ritardo | Problemi tecnici per pioggia

Il brutto tempo che si è abbattuto sulla Capitale sta ritardando gli accessi all'area, ancora vuota in gran parteIl brutto tempo che si è abbattuto sulla Capitale sta ritardando gli accessi all'area, ancora vuota in gran parteIl brutto tempo che si è abbattuto sulla Capitale sta ritardando gli ... Leggi su (roma.corriere)

Al via alle ore 15:15 la prima parte del Concerto del Primo Maggio . Ecco tutti i cantanti in ordine di uscita : * Bloom * Cor Veleno * Lancio contest e esibizione vincitori 1mnext Atarde Giglio Moonari * Big Mama + Massimo Bonelli premiazione vincitore contest * Maria Antonietta e Colombre * Uzi ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

Articolo pubblicato mercoledì 01 maggio 2024, 15:03 Al Concertone del Primo maggio 2023 il rapper Fedez è salito sul palco ed ha decantato un monologo contro la Lega e in difesa del ddl Zan. Un momento soddisfacente per il rapper ma anche molto critico per la Rai. Le vicende che sono susseguite ... Leggi su (ildifforme)

concertone non parte causa pioggia, black out sul palco - Il concertone non prende il via. Causa problemi tecnici dovuti alla pioggia, la prima esibizione, che spetta ai Bloom capitanati da Giusy Ferreri, non inizia. "Sta piovendo un tantino, possiamo solo ...

Leggi su (ansa)

Concerto primo Maggio, le pagelle: Noemi (6), Ermal Meta (10) i problemi tecnici (causa pioggia) fermano i Bloom, Cor Veleno (9) - Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del primo Maggio per circa 10 ore dal palco del ...

Leggi su (ilmessaggero)

Concerto 1 Maggio, Noemi ed Ermal Meta aprono sotto la pioggia: “Problema tecnico” - Il Concerto del 1 Maggio 2024, giorno della Festa dei Lavoratori, si è aperto sotto una pioggia torrenziale al Circo Massimo. Sul palco ci sono Ermal Meta e Noemi come conduttori, e la prima cantante ...

Leggi su (dilei)