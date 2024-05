Concertone del 1 maggio 2024 - la scaletta ufficiale delle esibizioni

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ildel 1è pronto per fare il suo debutto, e nonostante abbia cambiato per la prima volta la sua storica location da Piazza San Giovanni in Laterano al Circo Massimo della Capitale, rispetterà nonostante tutto la grande tradizionemusicali. Sul palco si esibiranno artisti del calibro di BigMama, Geolier, Mahmood, Colapesce e Di Martino, Achille Lauro, Dargen D’Amico, La Rappresentante Di Lista, Morgan, Negramaro e tantissimi altri. Laqui di seguito, che seguirà l’esibizione degli artisti in ordine di apparizione sul palco, coprirà oltre 10 ore di spettacolo gratuito no stop. Bloom Cor Veleno Atarde-Giglio-Moonari (Contest) Maria Antonietta e Colombre Uzi Lvke Alda Anna Castiglia Tripolare Vale LP Caffellatte Chiamamifaro Lina ...