Matrimonio da incubo | il banchetto finisce con più di 100 intossicati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Doveva essere il “giorno più bello”: è finito con una sgradita “gita di massa” in ospedale. Durante la cena, nella città di Cuernavaca, in Messico, 100 persone sono state vittime di intossicazione alimentare. Ottanta di loro sono stati sono stati trasportati d’urgenza in un ospedale della Croce Rossa, a causa di una forte infezione batterica. A rivelare l’esito tragico è stato uno degli invitati, Aranza Rodríguez, che ha partecipato alla cerimonia sabato ed è stata anche lei portata d’urgenza in un ospedale della Croce Rossa dove è stata curata per un’infezione batterica. Come testimoniato dall’invitata, la donna era ospite dello sposo, Fernando, la cui festa di nozze è iniziata intorno alle 16 con la cena fissata per le 18. Aranza ha ricordato di essere arrivata tra le 20 e le 21 e di aver notato che molti degli invitati stavano accusando “gravi sintomi”, tra cui mal di testa, mal ...