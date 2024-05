Caos al Primo Maggio - concerto interrotto a pochi minuti dall' inizio | troppa pioggia

Concerto Primo Maggio 2024 Va in scena a Roma al Circo Massimo il Concerto del Primo Maggio 2024, in diretta su Rai 3 (e su Rai Radio2 e Rai Play) dalle 15.15, con la conduzione di Noemi ed Ermal Meta. Come ogni anno, il Concertone va avanti per tutto il giorno, fino a oltre la mezzanotte, con ...

Leggi su (davidemaggio)