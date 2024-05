Nave Fasan abbatte un altro drone Nel Mar Rosso gli Houthi non si fermano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 1 maggio 2024)Virgilionon ha nemmeno fatto in tempo a prendere consegna come nuova ammiraglia dell’operazione “Aspides” che ha subito avuto il battesimo del fuoco. “Il 29 aprile, la ITS, mentre forniva protezione ravvicinata a una MV (prefisso navale che indica in forma generica una moto, nel caso era un cargo, ndr) nell’ambito dell’operazione Aspides nel Mar, ha respinto con successo numerosi attacchi provenienti dai territori controllati dagli, nello Yemen. Durante questa operazione di protezione, ilha abbattuto un veicolo aereo senza pilota con il suo cannone da 3 pollici”, spiega la comunicazione ufficiale del comando della missione europea. Nota nella nota: ancora una volta la Marina colpisce con efficacia utilizzando il cannone Oto ...