Blackout ferma il Concertone Poi l’Hallelujah di Meta e si riparte | pochi sotto il palco | La diretta

Qualcuno ha dormito sotto la pioggia per avere i posti migliori al Circo Massimo in attesa del Concertone ma a due dall'inizio sotto il palco si contano poche centinaia di persone Leggi su (ilgiornale)

Dopo l'anteprima a partire dalle 13.15 su RaiPlay, ha preso il via sotto la pioggia alle 15.15 il Concertone del Primo Maggio a Roma , che quest'anno ha lasciato la tradizionale piazza di San Giovanni (dove sono in corso lavori in vista del Giubileo) per trasferirsi al Circo Massimo. Ad aprire ... Leggi su (quotidiano)

Concerto 1 Maggio, Noemi ed Ermal Meta aprono sotto la pioggia: “Problema tecnico” - “L’acqua e la corrente non vanno spesso d’accordo”. Il Concerto del 1 Maggio 2024, giorno della Festa dei Lavoratori, si è aperto sotto una pioggia torrenziale al Circo Massimo. Sul palco ci sono ...

concertone del primo maggio, problemi tecnici in apertura per la pioggia - Il concertone non prende il via. Causa problemi tecnici dovuti alla pioggia, la prima esibizione, che spetta ai Bloom capitanati da Giusy Ferreri, non inizia. "Che peccato, un sacco di lavoro per nien ...

Al via concertone di Roma sotto la pioggia - Dopo l'anteprima a partire dalle 13.15 su RaiPlay, ha preso il via sotto la pioggia alle 15.15 il concertone del Primo Maggio a Roma, che quest'anno ha lasciato la tradizionale piazza di San Giovanni ...

