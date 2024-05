(Di mercoledì 1 maggio 2024) I tifosi lo stanno aspettando, lui sta aspettando il rientro in campo. Nicolòaumenta i giri del motore, in attesa della scadenza della...

Bianchessi, primo allenatore di fagioli a CM: 'Un orgoglio vederlo in A. Questa vicenda gli farà solo bene' - I tifosi lo stanno aspettando, lui sta aspettando il rientro in campo. Nicolò fagioli aumenta i giri del motore, in attesa della scadenza della squalifica per.

Leggi su (calciomercato)

Carlo Nesti: “Juve: perché aspettare un'ora per attaccare" - Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.

Leggi su (tuttomercatoweb)