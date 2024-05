Media | Netanyahu dice no ad accordo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 15.45 Il premier israelianoha detto al segretario di Stato Usa Blinken che non accetterà uncon Hamas che includa la fine della guerra. Lo ha riferito il giornalista Barak Ravid su Axios che cita fonti Usa e israeliane.ha anche ribadito che se Hamas non cederà su questa richiesta non ci sarà alcune Israele avvierà l'operazione contro Rafah, nel Sud della Striscia.