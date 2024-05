Il Messico e l’asse della rivolta La lettura globale di Andreatta sulle prossime elezioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 1 maggio 2024) The axis of upheaval. Questo il suggestivo titolo – “asse”, gioco di parole col risalente “axis of evil”, asse del male – che Andrea Kendall-Taylor e Richard Fontaine appongono al loro articolo sul nuovo numero di Foreign Affairs per definire quell’insieme di Stati (Cina, Russia, Iran, Corea del Nord) che hanno lanciato la sfida agli Stati Uniti per l’egemonia. Le modalità operative dei membri di questo gruppo – si esclude il termine “alleanza” – consistono nel mettere momentaneamente da parte le differenze strategiche reciproche e nel concentrare l’attenzione sull’obiettivo comune di sovvertire l’ordine internazionale vigente a guida americana e di ampliare le proprie sfere di influenza come risultato di tale azione. Gli effetti, già visibili anche a livello narrativo nei teatri di guerra attualmente aperti, sono ...