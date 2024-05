Netanyahu ha detto a Blinken che non accetterà un accordo che includa la fine della guerra ad Hamas

Benyamin Netanyahu ha detto ad Antony Blinken che non accetterà un accordo con Hamas che includa la fine della guerra. Questa pare essere la sostanza dell’incontro di circa tre ore a Gerusalemme tra il premier israeliano e il segretario di stato Usa. Lo ha riferito il giornalista Barak Ravid su ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

È bassa la possibilità di un accordo Israele-Hamas che porti alla liberazione degli ostaggi, che da giorni è sul tavolo dei negoziati in Egitto per evitare l’operazione militare a Rafah. La pensa così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. decisive saranno le prossime 48-72 ore in ...

