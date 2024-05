La bergamasca Aurora Travelli protagonista a La pupa e il secchione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 1 maggio 2024)è una fotomodella 23enne nata e cresciuta a Bergamo.doc, ha lavorato in un ristorante nell’accoglienza clienti, per poi dedicarsi alla sua passione per la fotografia. L’amore per l’obbiettivo è nato in lei quando aveva 16 anni e un fotografo le ha chiesto di posare per il suo primo shooting, dando il via al suo portfolio personale. E questa passione l’ha spinta a intraprendere la carriera da fotomodella. Sin da giovane, ha sempre avuto una personalità brillante e una bellezza interiore che si riflette sulla sua pelle. La sua passione per la vita e la sua energia contagiosa hanno conquistato il cuore di chiunque la incontri. Nonostante le sfide e le difficoltà che la vita le ha posto davanti, ha sempre trovato la forza di continuare a brillare. Il suo sorriso luminoso e la sua positività sono un faro di ...