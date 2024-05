Concerto Primo Maggio - le pagelle | Noemi e Ermal Meta - i problemi tecnici causa pioggia fermano i Bloom

Via al Concerto ne del Primo Maggio a Roma . per la prima volta nella splendida cornice del Circo Massimo (anzichè a San Giovanni) l'evento, come sempre a ingresso gratuito, avrà... Leggi su (ilmessaggero)

concerto primo Maggio, le pagelle: Noemi (in completo blue jeans) apre la diretta con un messaggio per i lavoratori - Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al concerto del primo Maggio per circa 10 ore dal palco del ...

Leggi su (ilmessaggero)

concerto primo maggio, c'è anche il sindaco Gualtieri: «L'anno prossimo di nuovo a Piazza San Giovanni. E stasera aspetto Ultimo» - «Siamo contenti di essere riusciti a realizzare il concertone qui al Circo Massimo, con i lavori a Piazza San Giovanni in vista del Giubileo. Ma dall'anno prossimo la piazza ...

Leggi su (ilmessaggero)

La pioggia su Roma rallenta il concertone del primo Maggio: poche centinaia sotto il palco | La diretta - Le inquadrature sul Circo Massimo, all'alba del concertone del primo Maggio, sono desolanti. Nonostante qualche irriducibile che, addirittura, ha dormito nell'arena romana per accaparrarsi i posti più ...

Leggi su (ilgiornale)