Emirati Arabi, il video della principessa Latifa, figlia dell'emiro di Dubai: "Mio padre mi tiene in ostaggio" (Di martedì 16 febbraio 2021) La principessa Latifa Al Maktoum, figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, uno dei capi di Stato più ricchi del mondo, sovrano di Dubai e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti (Eau), ha inviato un video al programma Panorama della Bbc nel quale accusa il padre di averla rapita, drogata e riportata in patria tramite un commando dopo il tentativo di fuga dal Paese nel 2018 a bordo di un'imbarcazione.

