LIVE – Italia | i vaccinati aggiornati oggi mercoledì 27 gennaio | dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 innella giornata di27. Il Governo Nazionalegiorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazioneper. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulleconsegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e leconsegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. TOTALEIN: 1.575.258 Di seguito iperd’sino ad ...

Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - PE_Italia : ??LIVE?? La cerimonia del Parlamento europeo in onore della Giornata internazionale in memoria delle vittime dell'Olo… - fanpage : Gian Marco Centinaio, senatore della Lega, apre a Matteo Renzi e Italia Viva. - fanpage : Gian Marco Centinaio, senatore della Lega, apre a Matteo Renzi e Italia Viva. - footballitalia : Mateo Musacchio completes #Lazio transfer -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

Sky Tg24

Italia's Got Talent 2021, anticipazioni su giudici, esibizioni più originali e Golden Buzzer Italia's Got Talent 2021, anticipazioni.Continuano le polemiche per la lite avvenuta tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel derby Inter-Milan di Coppa Italia. C’è chi ritiene entrambi colpevoli e chi si schiera con ...