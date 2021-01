Elisabetta II | che ha «il cuore spezzato» per la nuova ondata indipendentista della Scozia

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 2020 per la regina Elisabetta II è stato un annus annus horribilis, turbato da troppi eventi sgradevoli tra cui spicca, oltre all’addio di Harry e Meghan alla royal family, la caduta del figlio Andrea di York, sempre più invischiato nello scandalo Epstein. Il 2021, per la novantaquattrenne sovrana, non è iniziato meglio. La Scozia chiede a gran voce un referendum sull’indipendenza dal Regno Unito. E la sovrana «ha il cuore spezzato». Ne è convinta l’esperta reale Ingrid Seward, che spiega: «La regina non vuole assolutamente che la Scozia diventi indipendente, ma non interferirà nel dibattito politico». Perché i royal sono neutrali da generazioni: non votano e non esprimono preferenze politiche. Per Elisabetta II, durante i suoi 68 anni di regno, mantenere la propria neutralità è stata una priorità.