Bettini: “Governo istituzionale? Pd ha già dato. Mai con la destra” (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – “Renzi è garanzia di instabilità. Governo istituzionale? Abbiamo già dato, se c’è un punto che ci rende forte è la grande discriminante populista. Non è possibile mischiare i nostri voti con i voti della destra“. Così Goffredo Bettini, intervenendo all’attivo Pd della provincia di Roma. Leggi su dire (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – “Renzi è garanzia di instabilità. Governo istituzionale? Abbiamo già dato, se c’è un punto che ci rende forte è la grande discriminante populista. Non è possibile mischiare i nostri voti con i voti della destra“. Così Goffredo Bettini, intervenendo all’attivo Pd della provincia di Roma.

