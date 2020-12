Stash dei The Kolors a Verissimo parla della nuova vita da papà: “A mia figlia piace Frank Sinatra” (Di sabato 12 dicembre 2020) La comparsa di Stash dei The Kolors a Verissimo è ufficialmente il primo intervento pubblico dell’artista dopo la nascita della piccola Grace Fiordispino venuta al mondo il 3 dicembre. Ancora oggi il giovanissimo artista napoletano non riesce a contenere la gioia, la stessa che dopo la nascita della piccola gli aveva fatto scrivere di sentirsi “un cretino” che camminava avanti e indietro per la felicità. In collegamento con il salotto di Silvia Toffanin c’è anche Giulia Belmonte, con un sorriso radioso mentre posa accanto all’albero di Natale. Una Natività, quest’anno, che la coppia vivrà in maniera totalmente diversa dal solito: “Non immaginavo che fosse così”, non fanno che ripetere i due innamorati. La nascita di Grace ha colorato di positività un anno triste sia in termini di pandemia che in ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) La comparsa didei Theè ufficialmente il primo intervento pubblico dell’artista dopo la nascitapiccola Grace Fiordispino venuta al mondo il 3 dicembre. Ancora oggi il giovanissimo artista napoletano non riesce a contenere la gioia, la stessa che dopo la nascitapiccola gli aveva fatto scrivere di sentirsi “un cretino” che camminava avanti e indietro per la felicità. In collegamento con il salotto di Silvia Toffanin c’è anche Giulia Belmonte, con un sorriso radioso mentre posa accanto all’albero di Natale. Una Natività, quest’anno, che la coppia vivrà in maniera totalmente diversa dal solito: “Non immaginavo che fosse così”, non fanno che ripetere i due innamorati. La nascita di Grace ha colorato di positività un anno triste sia in termini di pandemia che in ...

