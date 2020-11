Classifica e oroscopo mercoledì 25 novembre 2020: il Toro è sospettoso, il Capricorno è riflessivo (Di martedì 24 novembre 2020) Ecco l’oroscopo di mercoledì 25 novembre 2020 e la Classifica dei segni zodiacali. I primi giorni della settimana sono passati in un soffio ed eccoci arrivati già a mercoledì. Quali segni saranno guardati di buon occhio dagli astri in questa giornata? L’Ariete, il Leone e il Sagittario avranno forza e grinta, mentre il Toro e il Cancro dovranno tenere a bada la loro agitazione. Confusione per i Gemelli. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di mercoledì e scopri la Classifica dei segni zodiacali. Ariete Secondo l’oroscopo di mercoledì la Luna transiterà nel tuo cielo, molto vicino a Marte, il pianeta della guerra. Come conseguenza avrai una buona vitalità, una carica di energia in più ... Leggi su giornal (Di martedì 24 novembre 2020) Ecco l’di25e ladei segni zodiacali. I primi giorni della settimana sono passati in un soffio ed eccoci arrivati già a. Quali segni saranno guardati di buon occhio dagli astri in questa giornata? L’Ariete, il Leone e il Sagittario avranno forza e grinta, mentre ile il Cancro dovranno tenere a bada la loro agitazione. Confusione per i Gemelli. Vuoi saperne di più? Leggi l’die scopri ladei segni zodiacali. Ariete Secondo l’dila Luna transiterà nel tuo cielo, molto vicino a Marte, il pianeta della guerra. Come conseguenza avrai una buona vitalità, una carica di energia in più ...

