Visco Bankitalia | “possibile qualche vittima tra le banche” Il governatore lancia l’allarme ma rimarca la solidità complessiva del settore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Questo shock senza precedenti” della crisi Covid “potrebbe causarefra le banche”. Lo ha affermato oggi ildella Banca d’Italia Ignaziodurante il suo intervento alla seconda conferenza Baffi Carefin. Ilha sottolineando come le banche “sono entrate nella crisi con una posizione di capitale e di liquidità più forte rispetto a quella precedente” e le autorità di vigilanza hanno preso delle misure come il divieto di distribuire dividendi. Tuttavia la prevedibile crescita dei crediti deteriorati deve spingere le banche “a incrementare gli accantonamenti”. I crediti deteriorati sono prestiti che non vengono restituiti o vengono restituiti solo in parte a causa del fallimento o delle ...