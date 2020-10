Influenza aviaria, l’UE mette in allerta per nuove epidemie: “Intensificare la sorveglianza” (Di giovedì 1 ottobre 2020) L‘aviaria e’ una malattia causata da un virus di tipo A, che colpisce per lo piu’ gli uccelli selvatici che eliminano il virus attraverso le feci e possono anche contagiare uccelli domestici come polli, anatre, tacchini e galline. La pandemia di coronavirus l’ha fatta passare in secondo piano, ma preme alle porte dell’Europa e torna a preoccupare, in prospettiva di un inverno reso difficile dalla circolazione del Covid-19. “I Paesi dell’UE sono sollecitati a intensificare la sorveglianza e le misure di biosicurezza per prevenire, quest’anno, possibili nuove epidemie di Influenza aviaria“. Questo l’allarme che compare nell’ultimo aggiornamento relativo alla circolazione di questa malattia tra maggio e agosto 2020, curato ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) L‘e’ una malattia causata da un virus di tipo A, che colpisce per lo piu’ gli uccelli selvatici che eliminano il virus attraverso le feci e possono anche contagiare uccelli domestici come polli, anatre, tacchini e galline. La pandemia di coronavirus l’ha fatta passare in secondo piano, ma preme alle porte dell’Europa e torna a preoccupare, in prospettiva di un inverno reso difficile dalla circolazione del Covid-19. “I Paesi dell’UE sono sollecitati a intensificare la sorveglianza e le misure di biosicurezza per prevenire, quest’anno, possibilidi“. Questo l’allarme che compare nell’ultimo aggiornamento relativo alla circolazione di questa malattia tra maggio e agosto 2020, curato ...

SkyTG24 : Influenza aviaria, Unione Europea in allerta per nuove epidemie - MediasetTgcom24 : Influenza aviaria, allerta Ue per nuove epidemie #influenzaaviaria - MediasetTgcom24 : Influenza aviaria, allerta Ue per nuove epidemie #influenzaaviaria - nicolaPalumbo00 : RT @MediasetTgcom24: Influenza aviaria, allerta Ue per nuove epidemie #influenzaaviaria - Marilenapas : RT @SkyTG24: Influenza aviaria, Unione Europea in allerta per nuove epidemie -