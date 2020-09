Portogallo | incubo Covid | diciannove positivi tra Gil Vicente e Sporting Lisbona

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il campionato portoghese sarebbe dovuto ripartire ieri, ma così non è stato a causa dello spauracchio coronavirus: non si è infatti disputata Gil, rinviata a data da destinarsi a causa dei numerosi casi dità registratisi in seno alle due squadre. In particolare, dopo gli ultimi tamponi, ci sono stati 19 casi (11 calciatori e 8 membri dello staff) nel Gile dieci nello(8 giocatori e due membri dello staff). In totale quindi 19 dei calciatori che avrebbero dovuto scendere in campo o accomodarsi in panchina: gran parte di loro, tuttavia, è asintomatica.