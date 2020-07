Al Sadd, Xavi positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social e le parole dell’ex Barcellona (Di sabato 25 luglio 2020) “Pochi giorni fa sono risultato positivo al test Covid”.Parola di Xavi. L'ex centrocampista del Barcellona ha così annunciato la sua positività al Coronavirus, malattia che negli ultimi mesi ha sconvolto equilibri sportivi e sociali. La notizia è stata divulgata dallo stesso allenatore ai microfoni del canale Twitter dell'Al Sadd, club che allena dal 2019 e con il quale ha firmato un rinnovo fino al 2021. Nel dettaglio, il classe 1980 ha spiegato ove sensazioni e buoni propositi per il futuro: “Oggi non sarò in grado di unirmi alla mia squadra per il ritorno in campo. David Prats sarà al mio posto come capo dello staff tecnico. Qualche giorno fa sono risultato positivo ... Leggi su mediagol

