Napoli e Milan non si fanno male: al San Paolo finisce 2-2 (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gennaro Gattuso non riesce a vincere la sfida contro il suo passato. Napoli fermato sul 2-2 al San Paolo contro un Milan che si dimostra una delle formazioni più in forma del campionato. Sblocca la gara Theo Hernandez su assist di Rebic, pareggio di Di Lorenzo a fine primo tempo. Nella ripresa Mertens completa la rimonta ma a un quarto d’ora dalla fine arriva il pari dei rossoneri grazie ad un calcio di rigore trasformato da Kessié. Inizio di partita di grande attenzione con le due squadre molto concentrate a non scoprirsi e a chiudere tutti i varchi. Gara di grande agonismo e buon ritmo con il Napoli che inizia meglio ma il Milan trova il vantaggio con un tiro al volo di Hernandez su servizio di Rebic. La squadra di Gattuso ... Leggi su anteprima24

Tra Napoli e Milan regna l’equilibrio : al San Paolo termina 2-2. Ibra furioso dopo il cambio Milan e Napoli escono con un punto a testa dal match del San Paolo . I rossoneri vanno avanti con Hernandez, ma vengono ripresi poi da Di Lorenzo e Mertens. Poco dopo il vantaggio azzurro Maksimovic stende Bonaventura in area di rigore e Kessie ...

e escono con un punto a testa dal match del San . I rossoneri vanno avanti con Hernandez, ma vengono ripresi poi da Di Lorenzo e Mertens. Poco il vantaggio azzurro Maksimovic stende Bonaventura in area di rigore e Kessie ... Highlights e gol Napoli-Milan 2-2 : Serie A 2019/2020 (VIDEO) Il video dei gol e degli Highlights di Napoli-Milan , match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019 / 2020 . Al San Paolo partita godibile con belle giocate e ottimi interpreti: ospiti in vantaggio grazie al tiro vincente ...

Il video dei gol e degli di , match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di A / . Al San Paolo partita godibile con belle giocate e ottimi interpreti: ospiti in vantaggio grazie al tiro vincente ... Pagelle Napoli-Milan 2-2 : voti e tabellino Serie A 2019/2020 Le Pagelle e il tabellino di Napoli-Milan , match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019 -20. Spettacolo e tanti gol al San Paolo dove Napoli e Milan si spartiscono un punto a testa nel match terminato per 2-2. Sono i ...

Le e il di , match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di A -20. Spettacolo e tanti gol al San Paolo dove Napoli e Milan si spartiscono un punto a testa nel match terminato per 2-2. Sono i ... MOVIOLA Napoli-Milan : Saelemaekers espulso per doppia ammonizione Termina anzitempo la prova di Alexis Saelemaekers in Napoli-Milan. Al minuto 87 arriva un cartellino rosso per somma di ammonizioni per il laterale dei rossoneri. Subentrato nella ripresa al posto di uno spento Paquetà, Saelemaekers ha ...

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - zazoomblog : PAGELLE Napoli Milan: Mertens è ovunque che errori per Donnarumma VOTI - #PAGELLE #Napoli #Milan: #Mertens - MirkoFr : @realvarriale @sscnapoli @acmilan Brutto Milan stasera. Però una settimana fa se qualcuno avesse pronosticato 7 pun… -