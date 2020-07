Roma, offerta a Cavani: è di un gruppo interessato all'acquisto del club, i dettagli (Di martedì 7 luglio 2020) James Pallotta ha messo in vendita da tempo ormai la Roma. Una cordata sudamericana con base in Uruguay si sarebbe mossa per l'acquisto del club. Nel consorzio, come riporta la testata Ovacion, ci potrebbero essere anche investitori di altri Paesi, ma sembra certa la presenza di imprenditori uruguaiani. Il gruppo avrebbe come obiettivo principale di mercato quello di portare Edinson Cavani in giallorosso. Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg... Leggi su 90min

DiMarzio : Il #Lipsia non molla #Schick e preparerà una nuova offerta per la #ASRoma - Ary1797 : RT @TicketOneIT: Questa estate l’attesissimo appuntamento del Teatro dell'Opera di Roma si trasferisce nello scenario archeologico del Circ… - TicketOneIT : Questa estate l’attesissimo appuntamento del Teatro dell'Opera di Roma si trasferisce nello scenario archeologico d… - Mondo_sportivo : NEWS #Calciomercato #SkySport :#Roma, il #Lipsia prepara una nuova offerta per #Schick. Il club tedesco sta prepa… - OdeonZ__ : Roma, offerta a Cavani? È di un gruppo che vuole comprarsi il club... -