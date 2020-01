"Crepa sporca ebrea", nuova scritta antisemita a Torino (Di martedì 28 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio nuova scritta antisemita sulle mura di un'abitazione di via Casale, a Torino, dove vive la figlia di una staffetta partigiana. Sul caso indaga la Digos "Crepa sporca ebrea". È la scritta antisemita che è stata rinvenuta sulle mura di un'abitazione nel centro di Torino in cui vive una donna di origini ebraiche figlia di una staffetta partigiana. Non è bastato l'episodio di Mondovì a spegnere il focolaio antisemita in Piemonte. A soli tre giorni dall'offensiva lanciata contro Aldo Beccaria, il figlio della notoria partigiana Lidia Rolfi che la mattina di venerdì 24 gennaio ha ritrovato la porta di casa imbrattata la frase Juden Heir (Qui vive un ebreo), un altro slogan nazista compare in una abitazione della precollina piemontese. Proprio nel giorno in cui il mondo intero ricorda le vittime dell'Olocausto. La scritta – "Crepa sporca ebrea" - è apparsa nella ... ilgiornale

ElisabettaIori3 : RT @elvielly: 'Crepa sporca ebrea', scritta shock su un palazzo di Torino Allo schifo, all’orrore non c’è mai fine... a quanto pare! https… - bendico06 : RT @rossa_rebecca: Crepa sporca ebrea è questa la scritta che hanno fatto su una casa a Torino. Purtroppo il mio non è il primo caso - sost… - PencoG : RT @SkyTG24: Torino, scritta sul muro di un palazzo: 'Crepa sporca ebrea' -