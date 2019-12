Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019)in aula alsullo stralcio della norma sulladalla manovra. All’annuncio della presidente Maria Elisabetta Albertito l’applauso delle opposizioni mentre la maggioranza ha protestato. “Siamo molto dispiaciuti della sua decisione – ha detto ilre M5s, Matteo Mantero – l’emendamento non riguarda la droga ma semplicemente degli agricoltori. L’applauso che hanno fatto le opposizioni l’hanno fatto in faccia a 12mila famiglie. Le chiedo di dimostrare che la sua scelta era scevra da qualsiasi pressione della sua parte politica e voler mettere in calendario in votazione alla prima seduta utile la richiesta di urgenza per lavorare sulla canapa industriale, che ho depositato a luglio”. “Come ho già specificato più volte – ha replicato– mi spiace che lei si riferisca a una decisione che ...

fattoquotidiano : Cannabis light, Casellati: “Norma inammissibile”. Scoppia la bagarre in Senato: scontro tra Airola (M5s) e Pillon (… - riccardomagi : Gravissima decisione della Casellati di dichiarare inammissibile norma su #cannabis light del tutto attinente alla… - MediasetTgcom24 : Manovra, scontro su cannabis light: per Salvini è 'spaccio di Stato' #m5s -