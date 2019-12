Taylor Mega risponde a Chiara Biasi dopo lo scherzo delle Iene

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è stata intervistata dal settimanale “Chi”,e ha commentato anche la vicenda diche è stata la protagonista di una polemica sociallode “Le” dove ha detto che “io, per 80 mila euro, non mi alzo nemmeno dal letto”. L’ influencerha detto: “Io mi alzerei dal letto per 80 mila euro, sono sincera. Ora il problema è rimanere affermati, bisogna avere gli occhi della tigre. Però, oddio, dipende anche dal lavoro, anche a me se chiedessero di posare seduta sopra alla tavoletta del water credo che rifiuterei, è chiaro che 80 mila euro sono una bella cifra, ma non ci compri la dignità”, inoltre, ha raccontato come trascorrerà le vacanze di Natale: “Staremo tutti insieme con la famiglia. I miei genitori ci hanno insegnato il valore della famiglia, il valore della condivisione. A Natale torniamo da Milano o da ...

