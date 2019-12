Roma | la conferenza di Fonseca | “in Europa League sarà turnover” Parole anche su

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Match decisivo inper la, ma nonostante ciòturnover: “domani penso di cambiare 4-5 giocatori”, lo ha annunciato l’allenatore giallorosso, Paulo, alla vigilia del match con il Wolfsberg nella quale ai capitolini basterà un pareggio per approdare ai sedicesimi di finale della competizione. “E’ una partita decisiva, impegnativa per noi ma io ho fiducia in tutti i giocatori – aggiunge il mister portoghese instampa -. Dzeko giocherà, Pau Lopez e Kolarov invece no”.poi si esprime sulla situazione del capitano Alessandro Florenzi, sin qui poco utilizzato: “non voglio parlare più di questa questione. Quando penso che abbiamo bisogno di Florenzi, gioca, quando penso che non abbiamo bisogno non gioca. E’ così per tutti i giocatori. Kluivert sta tornando, penso chepronto per la ...

matteosalvinimi : Buongiorno e buon martedí dal Belgio, Amici. Letto i giornali? Spunti interessanti ?? Verso le 8.40 sarò in diretta… - virginiaraggi : Oggi alla Cop25 di Madrid, conferenza Onu sul cambiamento climatico, ho illustrato il Piano Urbano sulla Mobilità S… - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma -