LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 13-16 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA13-19 Stampatone di Kim su Courtney. 13-18 Diagonale stretta di Boskovic, il muro deve fare di più. 13-17 Muro di Guveli sulla pipe di Vasileva. 13-16 Sbaglia Hancock al servizio. 13-15 Risponde presente Arrighetti. 12-15 Si sblocca Gibbemeyer al centro. 12-14 Mani-out di Brakocevic, scontro internazionale. 11-14 Stropicciamoci gli occhi per una parallela corta di Boskovic. 11-13 Murone di Chirichella su Boskovic! 10-13 Natlia bene in attacco, Kim tiene in ricezione. 10-12 Guveli sbaglia al servizio. 9-12 Pipe di Boskovic. 9-11 Bene Vasileva che passa in mezzo al muro. 8-11 Kim non sta sbagliando un colpo in questa fase iniziale. 8-10 Mani-out di Brakocevic. 7-10 Parallela imprendibile di Boskovic. 7-9 Trova le mani del muro Courtney. 6-9 Diagonale potente di Kim. 6-8 Ancora un errore per la capitana della Igor, questa volta in battuta. 5-7 ...

OA_Sport : LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul, Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le piemontesi chiedono s… - jr_petris : RT @DiMarzio: LIVE #Calciomercato #SerieC | #Novara, trattativa per Jeremy Petris del Crotone ? - zazoomnews : LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-2 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le turche vincono 26-24 il quarto… -