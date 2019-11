Terremoto Albania | bilancio definitivo | 50 morti e 2 000 feriti “Grazie ai Vigili del

Terremoto Albania - il bilancio definitivo è di 50 morti : “Stop alla ricerca dei dispersi” : Il premier albanese Edi Rama ha annunciato il bilancio definitivo del Terremoto che ha colpito l'Albania lo scorso 26 novembre: i morti sono saliti a 50, tra cui 6 bambini e 22 donne, duemila sono i feriti e circa 900 edifici a Durazzo e oltre 1.465 nella capitale Tirana hanno subito gravi danni. Stop alle ricerche di eventuali corpi e superstiti.Continua a leggere

Terremoto Albania - il racconto del pompiere italiano : “Colpiti da mamma e 3 figli morti abbracciati - non siamo superuomini” : “Speravamo di ritrovarli vivi, lo si spera sempre e in qualunque situazione, non pensiamo mai che non possa essere così. Non è andata così, erano lì proprio dove immaginavamo. Tutti insieme, come abbracciati. Nello stesso ambiente, nello stesso posto dove fino al momento della scossa sismica c’era un letto per tutti…C’erano la madre e i tre figlioletti“. Sono attimi ma nella voce dell’ing. Nicola Ciannelli, 52 ...

Terremoto Albania - minaccia di lanciarsi dal balcone alla notizia dei parenti feriti : salvata dalla Polizia : Dopo aver saputo che alcuni suoi parenti erano rimasti gravemente feriti a seguito del Terremoto in Albania, una 25enne ha accusato un crollo emotivo e ha minacciato di gettarsi dal balcone di casa a circa 10 metri d’altezza. È accaduto la scorsa notte verso l’1.15 in via Lamaticci ad Ancona, nella zona vicina alla stazione ferroviaria. Dopo la segnalazione al 113, sono intervenuti i poliziotti della Squadra volanti che sono riusciti ...

Terremoto Albania : nel team italiano anche un tecnico della Protezione Civile Umbria : C’è un tecnico della Protezione Civile della Regione Umbria nel team italiano di otto esperti in verifiche sismiche in partenza per l’Albania dopo il forte Terremoto che ha colpito il Paese. E’ l’ingegner Francesco Longhi, funzionario del Servizio rischio sismico regionale. Il team partirà domenica per Durazzo per supportare i tecnici locali per la valutazione dei danni agli edifici. E’ stato inviato ...

Terremoto Albania : giovane estratto dalle macerie trasferito a Bari : Un giovane paziente politraumatizzato, estratto dalle macerie del Terremoto in Albania, è stato trasportato con un velivolo messo a disposizione dalla Lombardia dall’aeroporto di Tirana a quello di Bari e ricoverato in rianimazione al Policlinico. Ne dà notizia la Regione Puglia che partecipa in Albania alle operazioni di soccorso ed accoglienza degli sfollati. In collaborazione con Aeroporti di Puglia, la Regione Puglia sta potenziando i ...

Terremoto Albania - il racconto del pompiere italiano : “La gente ci ferma - ci ringrazia - ci offre cibo e regali. E continua ad avere paura” : La gratitudine: “Quando ci vedono, ci fermano per strada e ci ringraziano: ci offrono da mangiare, ci danno i dolci, ci vogliono fare regali”. Il trauma: “Hanno paura perché le scosse continuano”. La consapevolezza: “Ci ringraziano perché si rendono conto che non sono organizzati”. Si rendono conto che la fatica lenta e dolorosa per tornare alla normalità del giorno prima – dopo che tutto è sconvolto – passa anche dalle mani di chi parla, grandi ...

Terremoto Albania - corruzione e abusivismo ostacolano i soccorritori italiani : “Mancano anche le carte catastali dei palazzi crollati” : Shto ujë, shto miell, aggiungi acqua e aggiungi farina. Per preparare il burek, la deliziosa torta salata tipica dell’Albania e dei Balcani (ogni Paese afferma di prepararlo meglio degli altri, come i Baklava mediorientali e il cous cous nordafricano), le quantità di acqua e farina sono date, metterne di più può soltanto fare danni. Il detto albanese traduce alla perfezione il senso applicato nel realizzare la gran parte degli edifici nel Paese ...

Terremoto Albania - Save the Children : 9mila bambini hanno bisogno di aiuto : Continua a tremare la terra in Albania, dopo il devastante Terremoto di martedì scorso, e sono 9mila i bambini che, assieme alle loro famiglie, hanno bisogno di supporto vitale, con alcuni dei quali che a causa del sisma hanno perduto la loro casa: è l’allarme lanciato oggi da Save the Children, che sottolinea come tra le vittime ci sarebbero almeno 4 minori. Le forti repliche hanno ulteriormente danneggiato gli ospedali e le strutture ...

Terremoto Albania - mamma e tre figli trovati morti sotto le macerie : erano abbracciati nel letto : Ancora una drammatica scoperta sotto le macerie provocate dal Terremoto in Albania del 26 novembre scorso: i vigili del fuoco italiani hanno rivenuto i corpi di una donna e dei suoi figli, due gemelli di un anno e mezzo e un ragazzino di 7, tutti morti e abbracciati su un letto. Sono stati schiacciati dal tetto della loro villetta a Durazzo crollato a causa del sisma di magnitudo 6.2.Continua a leggere

Terremoto Albania - su GoFundMe attive oltre mille campagne di raccolta fondi. E l’Italia è tra i paesi più solidali : Il Terremoto, di magnitudo 6,4, che ha colpito l’Albania prima dell’alba di martedì è stato il più potente sisma degli ultimi decenni. La terra continua a tremare e purtroppo aumenta di giorno in giorno il numero delle persone decedute durante la scossa. Il nostro paese è stato tra i primi a recarsi nei luoghi del terremoti: centinaia di uomini e mezzi partiti per prestare soccorso e assistenza alla popolazione albanese. Ma non ...

Terremoto Albania : bilancio vittime sale a 47 morti : Continua purtroppo ad aggravarsi il bilancio del Terremoto di martedì scorso in Albania. Le vittime accertate sono adesso 47: 16 a Durazzo, 23 a Thumane ed una a Lezha, dove un 32enne è deceduto a causa di un incidente automobilistico, perdendo il controllo dell’auto che stava guidando proprio a causa della scossa. Il numero dei feriti è pari a 600 persone.Oggi ci sono state altre scosse, la più forte delle quali di magnitudo 5.4 lungo la ...