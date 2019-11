Italia-Armenia 4-0 live | iniziato il secondo tempo!

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019)– Gli azzurri di Roberto Mancini scendono in campo contro l’per l’ultima gara di qualificazione all’Europeo del 2020. La Nazionalena ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l’, battuta all’andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L’vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzo Barbera di Palermo. Occasione per Mancini per lanciare qualche giovane. 46′ – Inizia iltempo. Finisce qui il primo tempo. 33′ – DOPPIETTA PERSONALE PER IMMOBILE, L’ATTACCANTE DELLA LAZIO SCARTA IL PORTIERE E DEPOSITA IN RETE IL PALLONE DEL 4-0. 30′ – Palo di Chiesa,vicina al poker! 29′ – GRANDE PALLA DI BONUCCI PER BARELLA CHE D’ESTERNO ANTICIPA L’USCITA DEL PORTIERE ...

bonucci_leo19 : Pronti per ITALIA-ARMENIA ???????? #LB19 #VivoAzzurro - Vivo_Azzurro : #Azzurri ???? a #Palermo per chiudere in bellezza il 2019 L'articolo ???? - Vivo_Azzurro : Qualificazioni #U21EURO???? L’#Italia va a caccia di conferme. ??? #Nicolato: “Con l’Armenia match complicato, giocher… -