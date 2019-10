Milano-Bicocca | dall’Erc oltre 3 milioni per scoprire la relazione tra pensiero e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il linguaggio dei bambini, uno specchio dei nostri pensieri. È l’idea su cui si fonda il progetto di un team di ricercatori italo-tedesco che si è aggiudicato uno dei 37 Synergy Grant recentemente assegnati dal Consiglio europeo della ricerca (ERC). Il gruppo formato da Artemis Alexiadou (Humboldt-Universität di Berlino e Leibniz-Centre General Linguistics, Berlino), Maria Teresa Guasti (Università di) e Uli Sauerland (Leibniz-Centre General Linguistics, Berlino e University di Potsdam) ha ricevuto10di euro, 3 dei quali vanno al dipartimento di Psicologia di, per il progetto “La realizzazione del sogno di Leibniz: il linguaggio dei bambini come specchio della mente”. A partire dal 2020, i ricercatori studieranno come i bambini usano il linguaggio in 50 lingue diverse parlate in varie parti del nostro pianeta per capire lacon il ...

unimib : Il #linguaggio dei bambini, uno specchio dei nostri pensieri. Team di ricercatori italo-tedesco si aggiudica un Syn… - AriannaFinos : RT @corzunino: Università di Milano Bicocca Specialisti dei dati, ecco i primi laureati. Venerdì la rettrice consegnerà il diploma a 13 stu… - about_big_data : RT @RedazioneLaNews: #Milano Un lavoro ancora prima della laurea: sono richiestissimi i data scientist della Bicocca -