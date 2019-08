Fonte : agi

(Di lunedì 12 agosto 2019) "Nemmeno 24 ore eè tornato da Berlusconi. Noi abbiamo dato speranza a questo Paese, un'opportunità alla Lega di poter cambiare.ha deciso di tornare all'ovile. Noi gli facciamo gli auguri, buon ritorno a casa e buon ritorno ad Arcore". Luigi Didurante l'assemblea dei gruppi M5s, sfida il vicepremier leghista. "La Lega faccia dimettere tutti i suoi ministri da questo Governo", ha detto Di, a quanto si apprende, durante un incontro con i parlamentari M5s, "i ministri della Lega dovrebbero votare contro se stessi. Noi saremo al fianco di Giuseppe Conte". Conte "ha il diritto di presentarsi alle Camere per dire quello che abbiamo fatto, quello che potevamo fare e che non faremo. Ci devono guardare negli occhi", ha aggiunto, "agli italiani ha detto 'state sereni'. Pagherà un caro prezzo per come ha tradito il Paese". Il capo ...

fisco24_info : 'Il capitano ha abbandonato la nave'. Perché, secondo Di Maio, Salvini ha aperto la crisi: 'Nemmeno 24 ore e Salvin… - sbywor : Ti fai chiamare 'capitano' ma hai abbandonato la nave nel momento del coraggio. #salviniscappa - ebernardello : @Gianlustella Inutile illudersi non si andrà al voto ....Salvini è un Capitano che ha abbandonato la nave ...hanno ragione i 5?? -