Calcio e omosessuali

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dalla serie “mi delizia l’immondizia”, nelle redazioni d’Italia stanno piovendo migliaia di mail e commenti di uomini indignati per il risalto che viene dato alla nazionale italiana femminile. Più o meno si somigliano tutte: prima cercano di contenersi parlando di, poi si gettano in ironie da bar sport anni ‘90 e terminano con guizzi complottisti: perché non dite che la maggior parte di loro sono lesbiche? tuonano. Non sono i soli. Cecchi Paone, a La Zanzara, si è sperticato in enormi lodi delle calciatrici donne, dichiarandosi sicuro che “alla fine del campionato moltissime faranno coming out”, poi ha fatto presente che anche nelmaschile ci sono gay, ma meno. Queste statistiche sono basate sul famoso studio “A me me pare che” condotto dal sociologo Mario Rossi, portinaio di una palazzina di Tor Vergata che mentre andava a fare la spesa ha visto delle donne giocare ...

Hum_Glass : ho una partita di calcetto! 23% (6,21 sportive ha rapporti eterosessuali) + 67% (18,09 bomber lesbiche) lascia fuor… - Anna_1897 : @Paolo885 @Delirio897J Qui leggo anche di peggio. Per la maggioranza degli uomini, noi donne non sappiamo di calcio… - Lorebot44 : @juventusfc Sarri 'Il calcio è diventato uno sport per froci. Abbiamo subito il doppio dei falli, ma abbiamo avuto… -