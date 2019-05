Calcio | media spettatori | Inter | Milan e Juventus nella top 30 d’Europa

Calcio - la Fiorentina lunedì dovrebbe essere ceduta a Mediacom! Rocco Commisso sborsa 135 milioni di euro : Un’altra società italiana di Calcio sta per finire in mani straniere: stiamo parlando della Fiorentina, che domani sera si giocherà la permanenza nel massimo campionato italiano nello scontro diretto con il Genoa (ma dipenderà anche dal risultato dell’Empoli) e lunedì potrebbe cambiare proprietario. L’ANSA scrive che la società toscana sta per essere acquistata da Mediacom, società che fa capo allo statunitense, ma di chiare ...

Calciomercato Barcellona - i media spagnoli confermano : domani l’ufficialità sull’acquisto di De Ligt : E’ una di quelle trattative che vanno avanti per mesi, anche in inverno durante il campionato. Avvicinamenti, pour parler, conferme, smentite. De Ligt e il Barcellona, ormai è storia vecchia, si vogliono. E dalla Spagna confermano che il difensore dell’Ajax si trasferirà in blaugrana al termine della stagione. Lo annuncia Radio Catalunya, secondo cui l’ufficialità per il passaggio del 19enne olandese al Barça verrà data ...

Calcio - la Champions League torna su Mediaset? Trattativa con Sky - la Rai rischia di perdere i diritti tv : Ci sarebbero clamorose novità sui diritti televisivi della Champions League di Calcio. Sky detiene infatti l’esclusiva fino all’edizione 2020-2021 ma il network di Murdoch sembrerebbe avere trovato un’intesa con Mediaset per cedere un incontro a settimana da trasmettere in chiaro sulle proprie reti: si tratterebbe di un grande ritorno della competizione europea sulle reti del Biscione dopo l’esclusiva avuta nel triennio ...