Roma - De Rossi | 'La sconfitta in Europa non ci cambi - succede a chi va in fondo'

La prossima gara del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di Emilia Romagna, programma to nel weekend che va dal 17 al 19 maggio. Ci sarà dunque una settimana di pausa tra il GP di Miami e il primo dei due appuntamenti previsti in Italia nell'arco del 2024 . L'altro è, ovviamente, rappresentato ...

I Diffidati di Roma-Juventus: ecco i giallorossi a rischio squalifica in vista del match contro l'Atalanta. Prima di scendere in campo nella trentacinquesima giornata di campionato e in vista della trentaseiesima, il delicatissimo spareggio per un posto in Champions contro i nerazzurri, sono in ...