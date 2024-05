Domani mattina lavori per il manto stradale di Corso Calatafimi - possibili disagi

(Di domenica 5 maggio 2024) Monreale –presto, inizieranno isuper il rifacimento dell’asfalto. “Si chiede di porre attenzione alla viabilità per chi scende da Monreale e per chi arriva da Palermo”. Lo dice una nota dell’amministrazione comunale di Monreale. Indalle prime ore del mattino inizieranno alcuni interventi per il (Monrealelive.it)

Risveglio da incubo in autostrada, dove sono state segnalate Code per un incidente e per lavori da Ancona Nord fino a Pedaso. Tra Ancona nord e Ancona sud sono state registrate Code dai 2 ai 4... Continua a leggere>>

Risveglio da incubo in autostrada, dove sono state segnalate Code per un incidente e per lavori da Ancona Nord fino a Pedaso. Tra Ancona nord e Ancona sud sono state registrate Code dai 2 ai 4... Continua a leggere>>

Inizieranno domani mattina (sabato 4 maggio), le operazioni necessarie per il riempimento della Voragine in via Sestio Menas . I lavori prevedono il coinvolgimento di diversi soggetti, anche in virtù delle numerose interferenze presenti. Alla fine di marzo nella strada del quartiere Quadraro si è ... Continua a leggere>>

9 indisponibili per la sfida di domani e rischio ruolo vittima sacrificale fino al 26 maggio - Salernitana in totale emergenza per la sfida contro l'Atalanta, partita sulla carta senza storia e che segnerà il minimo stagionale di presenze come certificato dagli appena 1000 ... Continua a leggere>>

23° Slalom Giarre – Milo, domani al via la storica corsa. Tra i piloti in gara il vincitore della scorsa edizione Emanuele Schillace - Saranno 84 i piloti in gara domani mattina, domenica 5 maggio, alla 23ª edizione dello Slalom Giarre Milo, gara automobilistica valevole per il Trofeo d’Italia Slalom Sud Aci Sport, organizzata […] ... Continua a leggere>>

23° Slalom Giarre – Milo, domani al via la storica corsa - Saranno 84 i piloti in gara domani mattina, domenica 5 maggio, alla 23ª edizione dello Slalom Giarre Milo, gara automobilistica valevole per il Trofeo d’Italia Slalom Sud Aci Sport, organizzata dall’A ... Continua a leggere>>