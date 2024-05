Milan-Genoa - Pioli | Noi non siamo così sereni Quando segni tre gol…

Scarico, demotivato, frastornato dalle folli voci sul futuro della panchina. E pure contestato dai suoi stessi tifosi della Curva Sud. Per il Milan non è un posticipo facile, quello contro il Genoa a San Siro . Come annunciato, il cuore del tifo "sciopera" per contestare l'operato del club, in ... Continua a leggere>>

“Siamo partiti male, senza la giusta attenzione. Dopo abbiamo fatto la partita, creando tantissimo e sbagliando tantissimo. Non è una questione di atteggiamento. Dopo il 3-2 abbiamo preso un gol da evitare. La vittoria sarebbe stata molto importante. I tifosi hanno scelto questa forma di protesta ... Continua a leggere>>

Il Milan non sa più vincere, Verona colpo salvezza - Un nuovo smacco per pioli, una grande soddisfazione per Gilardino che esce indenne da San Siro senza il suo miglior giocatore, Gudmundsson. Continua a leggere>>

Genoa, Gilardino: "Ho la volontà di proseguire" - Quindi, Gilardino ha parlato del futuro: “ La mia volontà di restare al Genoa C’è la volontà mettermi in discussione in un club che mi ha dato la possibilità di allenare e far bene. Quindi ho la ... Continua a leggere>>

Milan, pioli: “Protesta dei tifosi Avranno i loro motivi. Sui fischi per Leao…” - Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Milan dopo il pari per 3-3 maturato contro il Genoa a San Siro ... Continua a leggere>>