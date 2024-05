La Vuelle crolla a Venezia e retrocede in A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 - Laè in serie A2. Ci torna dopo 26 anni.(91 a 79) dove va sotto, prima che la partita diventi una mezza burla, anche di oltre 20 punti. Partita che muore quando dai campi interessati arrivano le notizie che Treviso sta vincendo, ed anche bene, contro Derthona, squadra che non aveva più nulla da chiedere a questo finale di campionato. Finisce così una delle annate peggiori, sotto il profilo delle scelte tecniche della storia recente della formazione biancorossa. Basterà alla dirigenza uscire dal confessionale e recitare l’atto di dolore... «Mio Dio mi pento e mi dolgo...», più trenta Ave Maria? Molto probabilmente no. Perché anche ai tifosi pesaresi presenti in tribuna, alla fine hanno mostrato un grande lenzuolo con una scritta – tradotta dal ...