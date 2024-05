Star Wars | Ewan McGregor sorprende i fan alla riedizione de La minaccia fantasma

Star Wars Jedi : Survivor ha visto moltiplicare in modo vertiginoso i propri giocatori in seguito all’aggiunta su EA Play e su Xbox Game Pass , con un nuovo report che ha segnalato un aumento degli utenti di un notevole 570%. A condividere questo nuovo report è stato nello specifico ... Continua a leggere>>

Milano – Le strade della Bicocca trasformate per un giorno in un set di Star Wars , con una parata dei personaggi più rappresentativi della saga che ha attraversato il quartiere fino al teatro Arcimboldi. Milano è stata oggi sabato 4 maggio una delle capitali mondiali dello Star Wars Day, la ...

Ogni anno, il 4 maggio, i fan di tutto il mondo celebrano lo STAR WARS Day, la giornata internazionale dedicata a una delle saghe cinematografiche più amate di sempre: STAR WARS La scelta della data non è casuale: in inglese, "May the 4th" (4 maggio) suona molto simile all'iconico motto jedi ...