Fiori di zucca e fiori di zucchina - che differenza c’è e come si preparano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 5 maggio 2024) Sono buonissimi da preparare fritti, ripieni o per insaporire tanti primi piatti: idie idisono tipici della primavera e compaiono in questa stagione sui banchi dei supermercati con il loro caratteristico colore intenso e un buon profumo. Sapevate che ci sono differenze tra i due prodotti? Sono infatti le infiorescenze di due piante diverse, sebbene si assomiglino tantissimo e anche il loro sapore non si distingua particolarmente. Scopriamo qualcosa in più su queste prelibatezze e sul modo in cui usarle in cucina.didi: le differenze A prima vista sembrano assolutamente identici, e d’altra parte una volta cucinati hanno lo ...