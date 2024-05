Uscito il 3 maggio VISIONARI di CanovA feat Rnla MONET

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 5 maggio 2024) “è il nuovo singolo di, fuori il 3ovunque. Per l’occasione, sono state aperte le adesioni al contest che darà la possibilità a 10 finalisti di partecipare a una session in studio con lui. Andiamo a saperne di più.” di(https://columbia.lnk.to/) è il nuovo singolo di, fuori il 32024 ovunque. Per l’occasione, sono state aperte le adesioni al contest che darà la possibilità a 10 finalisti di partecipare a una session in ...