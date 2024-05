Conte sulla mozione di sfiducia a Emiliano | Non offriremo il fianco alla destra

(Di domenica 5 maggio 2024) Articolo pubblicato domenica 05 Maggio 2024, 20:02 Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppeha partecipato ad un incontro con i candidati per le elezioni amministrative di Bari, chiarendo alcune questioni legatedinei confronti del governatore della Puglia Michele, che è stata presentata dal centroe che sarà votata L'articolo proviene da Il Difforme.

Dalle Due Torri al Brasile con vista su Parigi. Anzi, sarebbe meglio dire dallo storico poligono di via Agucchi – uno degli impianti cittadini più antichi e longevi – direttamente alle Olimpiadi di Parigi. E' la storia di Federico Nilo Maldini , 23 anni, bolognese in forza al Gruppo Sportivo ...

Nintendo ha richiesto la rimozione di tutto il materiale relativo alle sue IP da Garry's Mod. Questa richiesta da parte della grande N comporta la perdita di oltre vent'anni di lavoro dei fan sul celebre sandbox . In un post sulla pagina Steam del gioco, gli sviluppatori hanno spiegato che la ...

conte a Bari per sostenere Laforgia: «Candidato serio e rigoroso. Sfiducia a Emiliano Non bisogna offrire fianco alla destra» - conte ha risposto così a chi gli chiedeva cosa chieda il Movimento in vista della mozione di sfiducia al governatore della Puglia Emiliano, che sarà votata martedì prossimo. «Di qui - ha aggiunto - il ...

Comunali, conte a Bari con Laforgia: 'Abbiamo lavorato con spirito costruttivo, faremo le primarie nelle urne' - 'Michele Laforgia non lo abbiamo indicato noi, non è il candidato del M5s, è il candidato di formazioni civiche, di un percorso che qui la società civile ha fatto insieme. Avevamo detto alle ...

Regione, conte sulla mozione di sfiducia a Emiliano: "M5S non si presterà a iniziative strumentali del centrodestra" - Il leader pentastellato a Bari ha commentato l'iniziativa dei consiglieri di minoranza, con la mozione che sarà discussa in Consiglio regionale il 7 maggio: "Centrodestra fa bene a non dare lezioni a ...