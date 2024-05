Basket | Lega Basket A | Carpegna Prosciutto Pesaro in A2 - Treviso salva

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 maggio 2024) L’impresa era davvero titanica per la compagine marchigiana che alla fine di questa regular season diA ha bevuto dall’amaro calice della retrocessione nella serie cadetta della nostra pallacanestro. Gli ultimi minuti, infatti, non hanno sorriso ache scende in A2 al termine di un campionato giocato certamente al di sotto delle proprie potenzialità. Sarebbe servito, in effetti, un incrocio di risultati quasi impossibile da infilare: i pesaresi dovevano battere Umana Reyer Venezia in trasferta e contestualmente Nutribulletdoveva alzare bandiera bianca, nel fortino amico, contro una Derthona Tortona già certa di partecipare ai playoff scudetto che si snoderanno tra qualche giorno. Nessuna delle due possibilità si è ...