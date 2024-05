Milan-Genoa 3-3 | rossoneri frenati dal Grifone nel silenzio di San Siro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024)o, 5 maggio 2024 – Nel clima surreale che ha avvolto oggi San, ildi Stefano Pioli è stato fermato sul 3-3 da una dir poco gagliardo e capace di passare in vantaggio dopo appena 5’ con il rigore causato dal fallo di Tomori su Vogliacco e trasformato da Retegui. Finiti immediatamente sotto nel punteggio, gli uomini di Pioli hanno cercato subito di reagire e al 13’ hanno colpito il palo con Pulisic ma in fase di non possesso hanno continuato a concedere troppi spazi ai rossoblù che hanno interpretato con grande personalità la prima mezz’ora di gioco. La vera e propria reazioneista è arrivata solo nell’ultimo spicchio di primo tempo quando Florenzi con un colpo di testa vincente ha mandato tutti negli spogliatoi in parità. Un pari durato comunque lo spazio di pochi minuti, ...