Roma - il rinnovo di Dybala è in stallo | la richiesta economic - l’opzione automatica e il rischio clausole|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 5 maggio 2024) 2024-05-05 14:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Comunque vada quella di oggi sarà una giornata quantomeno particolare per Pauloche questa sera all’Olimpico tornerà ad affrontare la Juventus da rivale. Una gara che finora, da avversario, non ha mai voluto saltare e in cui non è mai però riuscito ad incidere realmente nonostante un bottino di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta in partite estremamente tirate e con l’under 2,5 come minimo comune denominatore. Perquesta sfida porta però dentro di sé anche tante riflessioni, partendo proprio da quel mal voluto addio a parametro zero di due stagioni fa e arrivando al futuro in giallorosso che dovrà passare, inevitabilmente dai discorsi legati al suodi contratto che però ancora ...