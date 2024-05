Il Milan proprio non ce la fa! Il Genoa ringrazia Thiaw per l’aiuto

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilnon riesce più a vincere, e non fa di certo un favore alla Curva Sud già in protesta per tutta la partita! Ilagguanta il 3-3 esoprattutto. PAREGGIO ROCAMBOLESCO – Succede di tutto a San Siro!termina infatti sul risultato di 3-3. rossoneri vengono puniti dopo appena 5? dal rigore di Retegui, trovano il pari con Florenzi nel finale di primo tempo, ma vanno nuovamente sotto a inizio ripresa con l’incornata di Ekuban. Al 69? azione personale di Okafor che serve facilmente Giroud, ma il francese da solo contro il portiere appoggia male il pallone commettendo un errore madornale. Al 71? però arriva il colpo di testa decisivo di Gabbia dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 74? Olivier Giroud riesce a trovare il gol. Decisiva l’azione personale ...

Pagelle Milan-Genoa , Olivier Giroud si ricorda di essere ancora un numero 9. Rafael Leao delude ancora: fischiato fugge negli spogliatoi SPORTIELLO 6 Tre goal presi, zero colpe… FLORENZI 6,5 Fa quello che dovrebbero fare altri. Far gol. Lui ci riesce, Olivier Giroud per esempio non ci riesce più. ... Continua a leggere>>

Striscioni di contestazione, niente cori d'incitamento: è così che i sostenitori dei rossoneri accolgono la squadra in occasione della partita col Grifone. E a fine incontro abbandonando lo stadio in anticipo, poco prima del 3-3 dei rossoblu.Continua a leggere Continua a leggere>>

Leao fuori con la Curva: caos finale in milan-genoa - Un cambio che ha portato il Meazza a fischiare per via di una prova dell’ex Lille giudicata per nulla convincente. Il numero dieci rossonero a testa bassa ha così deciso di andare negli spogliatoi e ... Continua a leggere>>

Giroud si divora un gol durante milan-genoa, la reazione di Ibra è virale - Il tentativo di pallonetto del centravanti francese finisce addirittura a lato, con la dirigenza rossonera incredula ... Continua a leggere>>

Primavera - Ora anche il genoa è una minaccia, battuta la Juve - Non solo più Toro, milan e Sassuolo in lotta per il quinto e sesto posto, gli ultimi due validi per accedere ai play off scudetto. Con la terza vittoria consecutiva, il genoa supera nettamente la ... Continua a leggere>>