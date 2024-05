Ghizlane Moutahir | chi è la donna morta precipitando dalla zip line in Valtellina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Albaredo per San Marco (Sondrio), 5 maggio 2024 – Si chiamavae aveva 41 anni lanel tragico incidente di oggi, domenica 5 maggio, sulla zipFly Emotion di Albaredo per San Marco, in. La, quasi al termine del percorso, per cause che l’inchiesta dovrà chiarire è finita fuori dall’imbrago andandosi a schiantare al suolo a grande velocità, da un’altezza di circa 20 metri.aveva origini marocchine ma viveva da tempo in Italia. A lungo ha abitato tra Onno e Oliveto Lario, sulla sponda lecchese del lago di Como, mentre da qualche tempo si era trasferita nel Lodigiano. Era sposata ma non aveva figli. Si trovava ininsieme ad alcuni familiari, ...